Запрет на одноразовые пластиковые пакеты вступил в силу в Новой Зеландии

"Благодаря вступившим в силу ограничениям все меньше пластика будет попадать в реки Новой Зеландии. Уязвимость фауны нашей страны также уменьшится", - пообещала помощник министра по вопросам окружающей среды Новой Зеландии Юджени Сейдж. Согласно новым правилам, которые были приняты правительством страны в декабре 2018 года, под запрет попадают пластиковые пакеты толщиной менее 70 микрон.

Веллингтон узаконил данные меры после того, как 65 тысяч человек подписали петицию в пользу введения запрета на использование полиэтиленовых пакетов. Население Новой Зеландии вдохновил пример соседней Австралии, где не только власть, но и бизнес включился в борьбу с неконтролируемыми пластиковыми отходами. К примеру, в январе 2019 года австралийское подразделение корпорации Coca-Cola объявило о полной замене пластиковых трубочек на биоразлагаемые соломинки из картона. Ранее с аналогичными заявлениями выступили австралийские подразделения компаний Starbucks и McDonald's.

Полиэтиленовые отходы являются не только одним из самых распространенных, но и одним из самых стойких к разложению видов мусора: в почве срок их распада составляет от 100 до 500 лет. Особенно пагубно подобные отходы влияют на морскую фауну. По данным международной экологической организации Greenpeace, пластик составляет свыше 80% общего объема мусора в Мировом океане, от содержащихся в нем токсинов ежегодно погибает свыше миллиона морских птиц и сотни тысяч других животных.