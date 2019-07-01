Зариф заявил, что следующим шагом Ирана будет обогащение урана до уровня более 3,67%

ТАСС, 1 июля. Тегеран начнет обогащать уран до уровня более 3,67% в качестве следующего этапа по отказу от ряда своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом в понедельник заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Следующий этап предусматривает преодоление ограничения [обогащения урана] в 3,67%", - приводит слова Зарифа телерадиовещательная корпорация IRIB. По его словам, "принятых европейцами мер было недостаточно, поэтому Иран будет действовать в соответствии с ранее объявленным планом".

8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В понедельник утром агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках СВПД после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX. Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется соблюдать запрет на обогащение урана больше чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.