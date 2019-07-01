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Саммит G20 в Осаке

Трамп заявил, что встретиться с Ким Чен Ыном "было здорово"

Глава Белого дома также поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за проведение "фантастического и хорошего организованного" саммита G20

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что "было здорово" встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Большое спасибо президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину за то, что принял американскую делегацию сразу после очень успешного саммита G20 в Японии. Во время визита было здорово навестить председателя [Госсовета КНДР] Ким Чен Ына, чтобы провести нашу очень хорошо освещавшуюся встречу. Хорошие вещи могут случиться для всех!" - написал глава Белого дома в понедельник на своей странице в Twitter.

В следующем сообщении Трамп также поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ за проведение "фантастического и хорошего организованного" саммита G20 в Осаке. "Не было ни одной вещи, которая отсутствовала бы, ни одной ошибки не было допущено. Идеально! Народ Японии должен гордиться своим премьером", - добавил президент США.

Трамп в воскресенье посетил Южную Корею, а также демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.

Ранее президент США заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном стала очень продуктивной, хоть и неожиданной.

Теги
ЯпонияСШАКНДРКим Чен ЫнАбэ, СиндзоТрамп, ДональдМун Чжэ ИнСаммит G20 в Осаке
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