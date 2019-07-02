В Токио выразили обеспокоенность ситуацией вокруг ядерной программы Ирана

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Японии испытывает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что Иран превысил лимит низкообогащенного урана, который был разрешен его договоренностями с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Правительство Японии, - сказал он, - испытывает серьезную озабоченность в связи с ситуацией вокруг ядерной программы Ирана, включая лимит на его запасы урана. Мы полностью поддерживаем существующие договоренности на этот счет, которые вносят вклад в усиление международного режима нераспространения ядерного оружия и стабильность в регионе Ближнего и Среднего Востока".

"Правительство, - отметил генсек кабинета, - будет воздействовать на Иран с тем, чтобы он соблюдал свои обязательства".

В понедельник в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщили корреспондент ТАСС, что Иран превысил разрешенный ему лимит в 300 кг низкообогащенного урана. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано официально доложил об этом Совету управляющих агентства.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после того, как 8 мая 2018 года США в одностороннем порядке вышли из договоренностей по ядерной программе Ирана и ввели против него экономические санкции в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам шесть месяцев на то, чтобы вернуться к ее выполнению.

Договоренности 2015 года ограничивали ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену введенных против него санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.