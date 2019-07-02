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Председатель Центризбиркома Молдавии ушла в отставку

Алина Руссу объяснила свое решение личными мотивами

КИШИНЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии Алина Руссу подала заявление об отставке. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь ЦИК Родика Сырбу.

"Руссу подала заявление об отставке, объяснив это личными мотивами. Она покинула пост члена и председателя ЦИК", - уточнила Сырбу.

На изменении состава ЦИК настаивали сформировавшие новое парламентское большинство Партия социалистов Республики Молдова и проевропейский блок Acum ("Сейчас"), которые обвинили ведомство в обслуживании интересов ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы. Руссу возглавила ЦИК в 2016 году по предложению бывшего председателя комиссии Юрия Чокана. До этого она работала в администрации президента, когда главой республики был Владимир Воронин.

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