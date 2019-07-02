Си Цзиньпин призвал Трампа вовремя смягчить санкции в отношении КНДР

ПЕКИН, 2 июля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа своевременно смягчить санкции против КНДР. Об этом во вторник заявил глава МИД Китая Ван И.

"Он [Си Цзиньпин] во время саммита G20 в Осаке призвал Соединенные Штаты проявить гибкость и приблизиться к северокорейской стороне, в частности своевременно смягчить санкции в отношении КНДР", - сказал Ван И в ходе пресс-конференции, его слова приводит AFP.

"Необходимо путем диалога найти решение, которое разрешит опасения всех сторон", - указал глава китайского МИД.

В 2018 году Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели в Сингапуре первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США состоялся во вьетнамском Ханое 27-28 февраля этого года. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

В воскресенье в рамках визита в Южную Корею глава США посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном. Трамп в ходе разговора с ним перешагнул через демаркационную линию между двумя корейскими государствам и сделал несколько шагов, став первым действующим президентом США, побывавшим на территории КНДР.