Делегация наблюдателей ПАСЕ по выборам в Раду прибыла на Украину

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по наблюдению за кампанией по внеочередным выборам в Верховную Раду прибыла на Украину. Об этом сообщило во вторник агентство Укринформ, ссылаясь на главу постоянной делегации Украины в ПАСЕ, депутата Рады Владимира Арьева.

"Да, они уже прилетели. Ожидается, что сегодня председатель Верховной рады подпишет письмо об отзыве приглашения на досрочные парламентские выборы для делегации ПАСЕ", - сказал он.

Пока это приглашение остается в силе. "Они прилетели, потому что только вчера было соответствующее решение комитета (Рады) по иностранным делам с соответствующей рекомендацией спикеру украинского парламента. Но я думаю, что сегодня он это письмо подпишет ", - добавил Арьев.

В понедельник, 1 июля, Комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал отозвать приглашение Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) на внеочередные выборы в Раду, назначенные на 21 июля. Во вторник Комитет украинского парламента по иностранным делам рекомендовал также Верховной раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) до выполнения Россией ряда условий.

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию.