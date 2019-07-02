Зеленский на встрече с главой МИД Канады подтвердил курс Украины в ЕС и НАТО

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе первого визита в Канаду в качестве главы государства провел встречу с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд, на которой в очередной раз подтвердил курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента Украины.

"Владимир Зеленский подтвердил, что курс Украины на полноправное членство в ЕС и НАТО остается неизменным, и выразил надежду на дальнейшее активное взаимодействие с Канадой в вопросах евроатлантической интеграции страны", - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что президент Украины и глава МИД Канады "отметили важность консолидации международной коалиции для противодействия российской агрессии". Зеленский поблагодарил Канаду за последовательную всестороннюю поддержку Киева на двустороннем уровне, а также в рамках многосторонних форматов сотрудничества, в частности G7 и ООН.

О неизменности евроатлантического курса Киева Зеленский заявлял и во время своих первых зарубежных визитов в Брюссель, Париж и Берлин. После его выступления на пресс-конференции в Брюсселе произошел скандал в связи с тем, что он дословно повторил высказывание на этот счет своего предшественника президента Петра Порошенко, по инициативе которого в Конституции страны были закреплены положения о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".