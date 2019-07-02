Зеленский назвал санкции против РФ инструментом по урегулированию ситуации в Донбассе

ОТТАВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал продолжение санкционной политики в отношении России действенным инструментом, который может помочь в достижении реального прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом он заявил в Торонто на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, которая транслировалась в официальном Twitter главы канадского правительства.

"Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем, и, в конце концов, [это] заставит Россию прекратить эскалацию, восстановить режим прекращения огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших пленных", - сказал он, добавив, что "действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики" против РФ.

Зеленский поблагодарил канадскую сторону за понимание позиции Киева, добавив, что Канада "консолидирует мировое сообщество для поддержки Украины". Президент сообщил, что тема установления мира на Украине стала одной из первых на переговорах с Трюдо. "Мы мечтаем и делаем все, чтобы в украинском небе взрывались только салюты", - сказал в этой связи Зеленский.

Он также проинформировал, что стороны ведут работу над расширением двустороннего соглашения о свободной торговле, чтобы распространить ее на сферу услуг и инвестиций. Кроме того, сказал Зеленский, достигнута договоренность о совместном производстве аудиовизуальной продукции.

Украинский лидер также высказался за развитие программы мобильности молодежи двух стран, что позволило бы упростить процедуру взаимного посещения стран молодыми людьми, в том числе с целью обучения.