Абэ считает, что переговоры по мирному договору с РФ нужно вести в спокойной обстановке

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Япония должна продолжать переговоры с Россией по вопросу заключения мирного договора в тихой и спокойной обстановке. Об этом в среду заявил премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на дебатах в преддверии начала кампании по выборам в верхнюю палату парламента страны.

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"Переговоры необходимо продолжать в тихой, спокойной обстановке", - отметил глава японского правительства, подчеркнув, что любые резкие высказывания по этой теме лишь осложнят переговорный процесс. Абэ также добавил, что хочет путем дипломатии решить проблему, которая не находила решения уже более 70 лет.

Москва и Токио много десятилетий ведут переговоры с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. На состоявшихся в конце июня в Осаке российско-японских переговорах на высшем уровне стороны договорились продолжать усилия по выработке соглашения.