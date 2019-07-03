СМИ: около 80 человек пострадали при столкновениях в Израиле

ТАСС, 3 июля. По меньшей мере 80 человек пострадали в столкновениях между израильской полицией и протестующими членами эфиопской общины страны. Об этом сообщила в среду газета Israel Hayom.

По ее данным, в числе пострадавших 47 сотрудников полиции. За минувшие сутки были задержаны 60 протестующих.

Демонстранты, большинство которых являются выходцами из этнокультурной группы фалаша (эфиопских евреев), перекрыли минувшей ночью главные автомагистрали страны, требуя покончить с расизмом и "полицейским произволом в отношении членов общины". В нескольких городах протестующие вступили в столкновения с полицией.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в Twitter, что "эфиопская община дорога Израилю, и она действительно сталкивается с проблемами, требующими решения". Вместе с тем глава правительства призвал демонстрантов разблокировать дороги и помнить, что "Израиль - правовое государство, в котором перекрытие дорог недопустимо, а все трудности должны преодолеваться в рамках закона".

Во вторник в различных городах Израиля начались массовые протесты фалаша против "систематической жестокости" по отношению к ним со стороны полиции страны. Поводом для выступлений стало убийство 19-летнего эфиопского еврея Саломона Тека сотрудником полиции в городе Хайфа при спорных обстоятельствах 30 июня. Задержанный полицейский вскоре был отпущен под подписку о невыезде, что спровоцировало демонстрации. Протестующие заявляют о расизме израильского общества и дискриминации фалаша в общественной и социально-экономической сферах жизни в Израиле.