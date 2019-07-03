Медведчук заявил о намерении быть в оппозиции к партии Зеленского в новой Раде

КИЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" намерена быть в оппозиции к политической силе президента Владимира Зеленского "Слуга народа" в новом составе Верховной рады по итогам внеочередных парламентских выборов. Об этом заявил в среду глава политического совета платформы Виктор Медведчук.

"С учетом той конфигурации политических сил, которые идут в парламент, скорее всего, мы будем в оппозиции к "Слуге народа", - написал он в Twitter.

Он подчеркнул, что его политсила будет добиваться достижения мира в Донбассе, а также искать других союзников. "Хорошо, чтобы был принят закон об оппозиции, хотя я в это не верю. Но это не остановит наши действия", - добавил он.

Ранее Медведчук неоднократно заявлял, что ключевой задачей "Оппозиционной платформы - За жизнь" в новом парламенте Украины будет достижение мира в Донбассе, а также представлял план мирного урегулирования конфликта, согласованный с провозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. При этом он обвинял Зеленского в отсутствии соответствующего плана и реальных действий в вопросе мира на востоке Украины.

Внеочередные выборы в украинский парламент запланированы на 21 июля. Согласно последнему опросу центра социологических исследований на Украине "Социальный мониторинг", лидером парламентской гонки в стране с большим отрывом остается партия Зеленского "Слуга народа", за которую готовы отдать голос 43,2% респондентов. На втором месте партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (лидеры - Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук) с 12%, на третьем - "Батькивщина" (лидер - Юлия Тимошенко) с 9,4%, на четвертом - партия "Голос" (лидер - Святослав Вакарчук) с 8,3%, на пятом - "Европейская солидарность" (лидер - Петр Порошенко) с 8,2%.