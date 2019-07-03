Мэй сказала, что "лед", который заметили на ее лице при встрече с Путиным, не тает

ЛОНДОН, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заметила, что "лед", который был виден на ее лице при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке, не тает. Такая характеристика своему же выражению лица, на которое многие тогда обратили внимание, прозвучала из ее уст в среду. Она отвечала на вопросы депутатов Палаты общин.

После того, как лейбористский парламентарий Крис Брайант поблагодарил премьера за ее подход к политике РФ и за то, что при рукопожатии с российским лидером на ее лице "было больше льда, чем на арктической ледяной шапке", Мэй под смех зала сказала: "В этом вопросе, в отличие от полярной ледяной шапки, я не таю".

Когда же Брайант напомнил о словах российского лидера в интервью газете Financial Times, что современная либеральная идея изжила себя и вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения, Мэй заметила, что попыталась оспорить этот тезис во время встречи в Осаке. "Я действительно попыталась доказать господину Путину, что на самом деле именно либеральные демократии обеспечили большее процветание и большую безопасность для своих народов, чем любая другая система".

На пресс-конференции по итогам саммита президент РФ назвал встречу с британским премьером шагом в позитивном направлении. Мэй же заявила после этой встречи, что нормализация отношений с РФ возможна лишь при изменении Россией поведения на международной арене.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Мэй в формате тет-а-тет обсудили дело Скрипалей, а затем состоялась встреча в расширенном составе, на которой затрагивались темы взаимной торговли и торгово-экономических отношений.