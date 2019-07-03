ЕС осудил авиаудар по пригороду Триполи и призвал провести расследование ООН

БРЮССЕЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Евросоюз назвал авиаудар по окрестностям столицы Ливии "шокирующим и трагическим нападением" и призвал к проведению международного расследования под эгидой ООН. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе в среду совместном заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства Йоханнеса Хана и еврокомиссара по миграции, внутренним делам и гражданству Димитриса Аврамопулоса.

"Шокирующее и трагическое нападение на центр содержания беженцев в Триполи - это напоминание о цене конфликта в Ливии и уязвимой ситуации мигрантов, пойманных в раскручивающуюся спираль насилия в этой стране, - говорится в заявлении. - Мы неоднократно призывали к прекращению насилия и соблюдению международного гуманитарного права. ЕС присоединяется к призыву провести немедленное расследование этого ужасного нападения под эгидой ООН".

В среду ночью агентство Reuters сообщило, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По последним данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Ливийское отделение УВКБ ООН на своей странице в Twitter осудило атаку, указав, что в момент ударов в центре содержания находились 616 человек. После инцидента Ливийская национальная армия (ЛНА) и Правительство национального согласия (ПНС) выступили с заявлениями, в которых возложили ответственность за нападение друг на друга.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.