{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Al Jazeera: число жертв авиаудара по центру содержания мигрантов в Ливии возросло до 60

Ранее сообщалось о 44 погибших

ТАСС, 3 июля. По меньшей мере 60 человек погибли в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в пригороде ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

В среду ночью агентство Reuters сообщило, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По данным Миссии ООН по поддержке в Ливии, жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Ливийское отделение УВКБ ООН на своей странице в Twitter осудило атаку, указав, что в момент ударов в центре содержания находились 616 человек. После инцидента Ливийская национальная армия и Правительство национального согласия выступили с заявлениями, в которых возложили ответственность за нападение друг на друга.

В среду вечером Совет Безопасности ООН проведет экстренную закрытую встречу по Ливии.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
Интервью
Посол Эфиопии: остатки задолженности перед Москвой пойдут на совместные с РФ проекты
Алемайеху Тегену Аргау — о "Газпроме" в Африке и эфиопских студентах в России
Читать полностью