Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года. Об этом глава итальянского правительства сказал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в канун официального визита российского лидера в Италию.

"У меня будет возможность отплатить президенту Путину тем же гостеприимством. Меня очень тепло встречали в Москве в октябре прошлого года. Будет возможность обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания", - сказал Конте.

Он также ожидает, что визит президента РФ станет "возможностью обсудить двусторонние отношения и пути их наращивания". "Кроме того, будет возможность встретиться с предпринимателями, с которыми также можно будет обсудить укрепление сотрудничества", - добавил премьер-министр.

Он убежден, что хорошие двусторонние отношения России и Италии подкрепляются личными отношениями дружбы с президентом Путиным. "Мы встречались уже несколько раз - в Пекине на международном форуме "Один пояс - один путь", - вспомнил Конте. - Мы только что виделись в Осаке, на саммите Группы двадцати. И во всех этих случаях контакты были очень дружественными".

"В наших странах всегда внимательно относились друг к другу - и не только в плане экономических отношений, но и в плане культурного взаимодействия. Это очень важно, потому что служит крепкой основной и для экономических, и политических связей", - заключил Конте.