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Санкции в отношении России

Конте сообщил, что Италия работает над преодолением санкционного режима в отношении РФ

Премьер-министр Италии подчеркнул, что для этого в диалог необходимо вовлечь все стороны

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Италия считает, что односторонние решения в вопросе антироссийских санкций контрпродуктивны, и работает над всеобъемлющим конструктивным диалогом для преодоления санкционного режима. Об этом глава итальянского правительства заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в канун официального визита в Италию президента РФ Владимира Путина.

"Односторонние действия [со стороны Италии] в рамках нынешнего европейского механизма не принесли бы результата даже России, поэтому мы работаем над тем, чтобы вовлечь в конструктивный диалог все стороны", - указал Конте.

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