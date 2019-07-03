Конте сообщил, что Италия работает над преодолением санкционного режима в отношении РФ

РИМ, 3 июля. /ТАСС/. Италия считает, что односторонние решения в вопросе антироссийских санкций контрпродуктивны, и работает над всеобъемлющим конструктивным диалогом для преодоления санкционного режима. Об этом глава итальянского правительства заявил в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману в канун официального визита в Италию президента РФ Владимира Путина.

"Односторонние действия [со стороны Италии] в рамках нынешнего европейского механизма не принесли бы результата даже России, поэтому мы работаем над тем, чтобы вовлечь в конструктивный диалог все стороны", - указал Конте.