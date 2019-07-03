Лидер Молдавии не верит в возможность прорыва на переговорах по Приднестровью в этом году

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон не верит в возможность прорыва на переговорах по приднестровскому урегулированию в этом году. В интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду глава республики отметил, что сегодня перед Кишиневом стоит задача решить свои внутренние проблемы, связанные со сменой власти.

"Не будет сейчас никаких прорывов в обсуждении вопросов реинтеграции [страны], потому что хрупкое у нас парламентское большинство. Мы должны сами пройти через многие внутренние вызовы", - сказал Додон, отметив, что на это потребуется полгода или год.

Однако он заверил, что все договоренности с Тирасполем должны выполняться и отметил необходимость осторожного продвижения вперед. "Тактика малых шагов должна продвигаться. Вот такая задача стоит перед вице-премьером Василием Шовой", - уточнил президент.

На будущей неделе Молдавию посетят представители переговорного формата "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели), которые попытаются активизировать процесс и подготовиться к следующему раунду переговоров, намечающихся на сентябрь.

В прошлом году в Риме сторонам удалось согласовать решение ряда застарелых проблем, среди которых вопрос совместного пользования приграничными землями, функционирования молдавских школ на левом берегу Днестра. Кишинев также признал дипломы об образовании Приднестровья, был открыт мост через Днестр, начался процесс легализации зарегистрированных в приднестровском регионе автомобилей.

Однако прогресс застопорился из-за начавшейся в начале года кампании по выборам в парламент Молдавии, которые привели к смене власти в республике. В июне в Молдавии было сформировано новое правительство и парламентское большинство, куда вошла выступающая за восстановление отношений с Россией Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас"). Альянс был создан с целью отстранения от власти олигарха Владимир Плахотнюка.