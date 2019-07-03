Миссия ОБСЕ сожалеет о досрочном завершении работы наблюдателей от ПАСЕ на Украине

СТОКГОЛЬМ, 3 июля. /ТАСС/. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ на внеочередных выборах в парламент Украины Илкка Канерва в среду выразил сожаление по поводу досрочного прекращения работы наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщили в пресс-службе Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

"У нас длительная история тесного сотрудничества с нашими коллегами из ПАСЕ, которые являются ценными и компетентными партнерами в рамках наших международных миссий по наблюдению за выборами, - отметил Канерва. - Я сожалею об этой ситуации: мы, как и в прошлом, планировали тесно сотрудничать с делегацией наблюдателей ПАСЕ и приветствовали бы их вклад в наши выводы и заключения".

В понедельник комитет по иностранным делам Верховной рады рекомендовал отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы из-за решения о восстановлении полномочий российской делегации в этой организации. Одновременно комитет рекомендовал Раде приостановить участие ее постоянной делегации в работе ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий.

Тем не менее во вторник члены миссии ПАСЕ прилетели в Киев. Уже после их приземления в столичном аэропорту стало известно о решении спикера Рады отозвать приглашение. В среду в ПАСЕ сообщили о прекращении работы своих наблюдателей на Украине.