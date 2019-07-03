{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

Африканский союз, ЕС и ООН призвали удвоить помощь мигрантам в Ливии после авиаудара

Спецгруппа также призвала все стороны конфликта соблюдать нормы международного права и как можно скорее провести расследование случившегося

ТАСС, 3 июля. Специальная группа, созданная Африканским союзом (АС), Евросоюзом и ООН для урегулирования ситуации в Ливии, резко осудила авиаудар по центру содержания мигрантов в окрестностях Триполи и призвала мировое сообщество обеспечить необходимую защиту и помощь беженцам на ливийской территории. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте внешнеполитической службы ЕС совместном заявлении.

"Специальная группа [из представителей Африканского союза, ЕС и ООН] обращается с призывом ко всем заинтересованным сторонам, в том числе к международному сообществу, удвоить поддержку оказываемой гуманитарной помощи и защите оказавшихся в бедственном положении мигрантов и беженцев в Ливии, а также умножить усилия по убеждению сторон [конфликта] немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров", - сказано в тексте.

На эту тему

Представители АС, ЕС и ООН вновь повторили свой призыв к изменению "системы произвольного содержания под стражей мигрантов и беженцев, а также к приведению в соответствие с правами человека и региональным договором по беженцам механизма предоставления убежища и осуществления миграции". Спецгруппа также призвала все стороны конфликта в Ливии соблюдать нормы международного права и как можно скорее провести расследование случившегося.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, еврокомиссар по вопросам расширения и политике соседства Йоханнес Хан и еврокомиссар по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в совместном заявлении назвали авиаудар по окрестностям Триполи "шокирующим и трагическим нападением" и призвали к проведению международного расследования под эгидой ООН.

В среду ночью агентство Reuters сообщило, что центр содержания мигрантов в восточном пригороде Триполи Таджуре подвергся воздушному налету. По последним данным Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ), жертвами атаки стали 44 человека, более 130 получили ранения. Ливийское отделение УВКБ ООН на своей странице в Twitter осудило атаку, указав, что в момент ударов в центре содержания находились 616 человек. После инцидента Ливийская национальная армия (ЛНА) и Правительство национального согласия (ПНС) выступили с заявлениями, в которых возложили ответственность за нападение друг на друга.

В настоящее время в Ливии действуют два правительства: признанное международным сообществом ПНС премьер-министра Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет министров Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с избранным парламентом и поддерживаемый ЛНА. 4 апреля ее командующий Халифа Хафтар объявил о начале наступления на столицу. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала боевых действий погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.

Теги
ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
Часть депутатов ЕП покинула зал заседания в ходе выборов последнего вице-спикера
Депутаты покинули заседание во время третьего раунда голосования
Читать полностью