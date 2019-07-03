Ливийская армия объявила об уничтожении центра управления беспилотниками под Триполи

ТАСС, 3 июля. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении центра управлениями беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), расположенного на аэродроме Митига близ Триполи. Об этом, как сообщил телеканал Sky News, заявил в среду официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

"Наши [ЛНА] силы уничтожили центр управления БПЛА на территории военной базы в аэропорту Митига", - заявил аль-Мисмари.

Комментариев со стороны представителей Правительства национального согласия (ПНС), под контролем которого находится Митига, не поступало.

Вместе с тем, по данным телеканала Al Jazeera, администрация Митиги сообщила о возобновлении полетов после недавно "нанесенного по нему удара с воздуха".

Аэродром Митига используется для сообщения Ливии с внешним миром после того, как был выведен в 2014 году из строя международный аэропорт Триполи.

4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь глава ПНС Фаиз Сарадж отдал приказ всем подконтрольным ему воинским подразделениям быть готовыми к обороне, а базирующиеся в столице вооруженные формирования начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму. Все это время на окраинах главного города страны не прекращаются позиционные бои, в которых противоборствующие стороны используют боевую авиацию, системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала стычек уже погибли более 750 человек, свыше 4,4 тыс. получили ранения.