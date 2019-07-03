СМИ: президентские выборы в Алжире должны пройти в самое ближайшее время

ТАСС, 4 июля. Текущая ситуация в Алжире способна повлечь за собой конституционный вакуум. Об этом в среду, как передает информационное агентство Algeria Press Service, заявил в своей адресованной нации речи временный глава государства Абделькадер Бенсалех. Он высказался по поводу сложившейся в стране обстановки, где более четырех месяцев продолжаются массовые уличные манифестации с требованием отставки представителей правящего политического класса.

"Всем сторонам необходимо отбросить второстепенные вопросы и нереалистичные требования. Ведь они способны продлить текущую ситуацию в Алжире, которая может повлечь за собой конституционный вакуум, являющийся источником неопределённости и нестабильности", - отметил Бенсалех.

"Президентские выборы в Алжире должны пройти в самое ближайшее время, в рамках конституции, которая вменяет в обязанность защиту государства, уважение законов и отстаивание высших интересов нации", - подчеркнул он.

Временный глава государства выразил уверенность в том, что "президентские выборы остаются единственным демократическим, жизнеспособным и благоразумным решением, которое позволит преодолеть подводные камни нынешнего важнейшего этапа истории Алжира".

Политический кризис

С конца февраля в Алжире не стихают многотысячные манифестации. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия 2 апреля, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.

Между тем 9 июля истекает срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха. В связи с этим ряд политологов предсказывает обострение кризиса, вызванное вакуумом власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований.