NYT: право участвовать во вторых дебатах демократов гарантированно имеют 14 политиков

ТАСС, 4 июля. Четырнадцать политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, уже гарантировали себе право участвовать во вторых теледебатах, которые пройдут 30 и 31 июля в Детройте (штат Мичиган). Такие оценки представила в среду газета The New YorK Times.

Национальный комитет Демократической партии США (НДКП) ранее заявлял, что допустит до участия в дискуссии в конце июля 20 человек. Столько же кандидатов выходили на сцену во время первых дебатов, которые состоялись 26 и 27 июня в Майами (штат Флорида). Все они выполнили к 12 июня хотя бы одно из двух требований НДКП. Первое состояло в том, чтобы получить поддержку не менее 1% респондентов по итогам трех социологических опросов, проводившихся по всей стране или в ряде ключевых штатов. Второе - собрать денежные пожертвования от 65 тыс. избирателей по меньшей мере из 20 штатов.

Для участия во вторых дебатах требования те же, и выполнить их необходимо за две недели до начала дебатов. При этом приоритет имеют те политики, которые соответствуют обоим критериям. В эту группу на данный момент вошли 14 человек, сообщает газета. Издание отмечает, что его оценки представлены на основе анализа результатов опросов общественного мнения, а также информации о собранных кандидатами средствах.

Неоспоримое право выйти на сцену 30 или 31 июля уже имеют бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, бывший министр жилищного строительства и городского развития США Джулиан Кастро, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от Калифорнии Камала Харрис, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, писатель Марианна Уильямсон и бизнесмен Эндрю Янг. Все они участвовали в первых дебатах.

Требования к претендентам будут постепенно ужесточаться.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником действующего лидера страны Дональда Трампа в борьбе за пост президента США. Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).