В Японии началась кампания перед выборами в верхнюю палату парламента

ТАСС, 4 июля. Избирательная кампания в преддверии запланированных на 21 июля выборов в Палату советников (верхнюю палату) парламента началась в Японии в четверг. Регистрацию кандидатов осуществляет министерство по административным делам и коммуникациям страны.

В соответствии с проведенной в прошлом году избирательной реформой, количество членов верхней палаты после этих выборов увеличится с 242 до 245. Таким образом, оспариваться будут позиции 121 законодателя, у которых истекают выданные на шесть лет мандаты, и еще три новых места. В 2022 году, когда выборы коснутся другой половины верхней палаты, она будет расширена до 248 мест. Делается это для того, чтобы снизить разницу в "весе" голоса в округах с разной плотностью населения.

Из 124 депутатов 74 пройдут в парламент по одномандатным округам, еще 50 - по пропорциональной системе, в зависимости от того, какая партия получила больше голосов от избирателей. Для победы, гарантирующей абсолютное большинство (две трети мандатов), правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и младшему партнеру по коалиции - партии "Комэйто" - необходимо получить 53 места. Для сравнения, на прошлых выборах обе партии завоевали 69 мест, поэтому они имеют все шансы еще больше укрепить свое превосходство.

Как ожидается, в выборах примут участие от 340 до 360 кандидатов. Сейчас ЛДП и "Комэйто" имеют устойчивое большинство в обеих палатах парламента, что позволяет им без каких-либо проблем продвигать свои законопроекты.

Предвыборная программа

ЛДП обещает укрепить стратегический союз с США и внести поправки в конституцию страны с целью закрепить в ней расширение полномочий Сил самообороны Японии в условиях ухудшения ситуации с региональной безопасностью. Партия Абэ также намерена увеличить потребительский налог с 8% до 10% в октябре этого года, чтобы обеспечить экономический рост и направить полученные средства на поддержку регионов и развитие технологий.

Союзник либерал-демократов - партия "Комэйто" - выступает за повышение средней минимальной заработной платы с 870 до 1000 иен (с $8 до $9,3 по текущему курсу) в час к середине 2020 года. Кроме того, среди ее предложений - пониженные ставки потребительского налога на ряд товаров после проведения реформы в октябре.

Представляющие оппозицию партии, среди которых Конституционно-демократическая и Коммунистическая, в основном разделяют общие идеи, направленные на противостояние политике правящей коалиции. В частности, по их мнению, повышение потребительского налога стоит отложить. Также они выступают против внесения поправок в конституцию и продолжения частичного перезапуска АЭС, остановленных после аварии на "Фукусиме-1".

Оппозиционные партии недовольны и отношением ЛДП к пенсионной проблеме. Большой резонанс перед выборами вызвало решение вице-премьера, министра финансов Японии Таро Асо отклонить экспертный доклад, указывающий на недостатки пенсионной системы в стране. В частности, в нем говорится, что двум супругам, каждый из которых проживет более 90 лет, будет не хватать пенсии для нормальной жизни, если у них нет накоплений в размере не менее 20 млн иен (около $188 тыс.). В июне оппозиция несколько раз вносила на рассмотрение проекты резолюций о недоверии министру финансов и правительству Абэ, однако все они были отклонены.