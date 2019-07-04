ЛНР готова самостоятельно отремонтировать мост в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 4 июля. /ТАСС/. Луганская народная республик (ЛНР) может своими силами и за счет собственных средств отремонтировать мост через Северский Донец в Станице Луганской на линии соприкосновения сторон в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава МИД ЛНР, полпред республики в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Владислав Дейнего.

"Республика готова самостоятельно отремонтировать мост по проекту МККК. Мы готовы даже полностью профинансировать ремонт за свой счет, чтобы жители Луганщины могли наконец свободно преодолевать линию соприкосновения", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Дейнего напомнил, что на прошедшем во вторник заседании контактной группы в Минске был поднят вопрос восстановления моста в районе Станицы Луганской. Но "украинская сторона отказалась предоставить свой проект восстановления моста, при этом проект, предложенный МККК и поддержанный ЛНР в 2017 году, Украина в очередной раз не согласовала". По словам Дейнего, данный проект предполагал ширину моста три метра и грузоподъемность 5 тонн, что давало возможность для проезда по мосту машины скорой помощи.

"Также вызывает вопросы сумма, которую предполагается потратить на мост, - продолжил он. - Так как проект, предложенный МККК требовал затрат на порядки меньше, чем €60 млн, которые озвучила украинская сторона в СМИ. Мы опасаемся, что вместо ремонта моста, деньги будут украдены украинскими коррупционерами, чиновниками и подрядчиками".

Дейнего предостерег украинскую сторону от попытки захвата под предлогом строительства моста участка территории в районе Станицы. "3 июня Министерство обороны Украины заявило, что "отвоевало очередную пядь Донбасса". Мы хотим предостеречь украинскую сторону от соблазна захвата участка разведения в районе Станицы Луганской под прикрытием ремонта моста. Украине не стоит повторять опыт Петровского и Золотого", - подчеркнул он.