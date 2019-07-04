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Хаджимбу выдвинули кандидатом в президенты Абхазии

Выборы президента республики назначены на 25 августа

СУХУМ, 4 июля. /ТАСС/. ЦИК Абхазии в четверг зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты действующего главы республики Рауля Хаджимбы, сообщили ТАСС в пресс-службе избиркома.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа.

"Зарегистрирована инициативная группа по выдвижению Хаджимбы Рауля Джумковича, президента Абхазии", - сказала представитель избиркома.

Ранее ЦИК Абхазии зарегистрировал три политические партии и семь инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты: Алмаса Джапуа, Астамура Тарбы, Астамура Какалии, Астамура Отырбы, Шамиля Адзынбы, Артура Анкваба и Олега Аршбы.

Регистрация партий и инициативных групп, а также выдвижение кандидатов проходит с 26 июня по 16 июля.

61-летний Хаджимба возглавляет Абхазию с августа 2014 года, когда он одержал победу на внеочередных выборах президента.

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