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Расследование терактов на Шри-Ланке

СМИ: большинство пострадавших при терактах на Шри-Ланке выписались из больниц

В медицинских учреждениях остаются лишь несколько пострадавших

ТАСС, 4 июля.  Министерство здравоохранения, питания и медицины коренных народов Шри-Ланки объявило о выздоровлении большинства людей, которые пострадали из-за серии терактов на острове 21 апреля. Об этом в четверг сообщает агентство "Синьхуа".

"Лишь несколько пострадавших остаются в больницах, - заявил представитель ланкийского Минздрава. - Хотя мы опечалены числом погибших и получивших ранения, мы довольны качеством медицинских услуг, которые нам удалось оказать этим людям".

21 апреля, в день празднования Пасхи католиками и протестантами, на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В результате терактов погибли около 250 человек. К настоящему моменту власти задержали более 100 подозреваемых в причастности к терактам.

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