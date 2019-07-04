Правящая коалиция Эстонии намерена отказаться от русских школ

ТАЛЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Нынешняя правящая коалиция Эстонии, в которую входит и отстаивающая интересы русскоязычных жителей Центристская партия, твердо намерена полностью перевести школы на обучение на эстонском языке. Об этом заявил в четверг газете Postimees председатель входящей в коалицию партии "Отечество" Хелир-Вальдор Сеэдер.

"Отечество" поставило перед собой цель перейти к полному обучению на эстонском языке, и это также является твердым намерением сегодняшней правительственной коалиции, - заявил он. - Эксперты должны дать оценку того, за какое время это возможно, но переход на образование на эстонском языке произойдет в любом случае".

Комментируя высказывания мэра Таллина Михаила Кылварта о том, что тот намерен защищать русскоязычное образование, Хелир-Вальдор Сеэдер указал, что на государственном уровне сделать это не удастся.

"Михаил Кылварт годами пытался остановить переход на эстоноязычное образование в Таллине, - сказал Сеэдер. - В столице, где Центристская партия наслаждается единовластием, это было возможно. Но на государственном уровне "Отечество" этого, конечно, не допустит. В коалиционном договоре, в составлении которого принимал участие и Михаил Кылварт, ясно обозначена цель: все школьные учителя в будущем на хорошем уровне будут владеть эстонским языком".

Ранее на этой неделе в интервью ТАСС Михаил Кылварт заявил, что школьное образование на русском языке в Эстонии необходимо сохранить. Позднее в интервью порталу baltnews.ee он сказал, что формирование правящей коалиции в составе Центристской партии, Консервативной народной партией Эстонии (КНП) и "Отечества" (Isamaa) было единственным способом защитить русские школы.

6 апреля Центристская партия, Консервативная народная партия Эстонии и партия "Отечество" представили коалиционное соглашение и выдвинули своих кандидатов на посты в будущем правительстве. 29 апреля правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом было приведено к присяге.