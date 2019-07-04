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Визит Владимира Путина в Италию и Ватикан

Папа Римский пригласил Путина вернуться в Ватикан

Понтифик доволен и удовлетворен встречей с президентом РФ, сообщили в службе печати Святого престола

ВАТИКАН, 4 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск доволен и удовлетворен встречей с президентом РФ, которая состоялась в четверг в Ватикане. Об этом сообщил журналистам временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Он указал на значимость подарков, которыми обменялись Путин и Франциск. В числе прочего российский президент преподнес понтифику икону святых Петра и Павла, небесных покровителей Рима, а Папа Римский подарил ему гравюру с видом на собор Святого Петра XVIII века. "Папа Римский пригласил [Путина] таким образом вернуться", - уточнил Джизотти. Вручая дар, понтифик сказал: "Это чтобы Вы не забывали Рим".

Он напомнил, что это уже третья встреча Путина с нынешним главой Римско-католической церкви.

Теги
Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичВатиканВизит Владимира Путина в Италию и Ватикан
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