Премьер Италии: избрание Зеленского президентом дает возможность для диалога по Украине

РИМ, 4 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте считает, что избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины открывает возможности для диалога по урегулированию кризиса. Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг по завершении переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы надеемся на урегулирование на Украине, так как ситуация там продолжает сказываться на отношениях [РФ] с ЕС. Должен констатировать, что пока нет выполнения Минских соглашений, но поддерживаем нормандский формат и все мирные инициативы. Выбор Зеленского открывает возможности для диалога", - сказал Конте.

При этом итальянский премьер отметил, что Италия надеется на позитивную роль РФ в разрешении мировых кризисов. В частности, Конте упомянул Ливию, где нависла реальная угроза гуманитарного кризиса на фоне нарастающего военного напряжения. Премьер-министр Италии подчеркнул, что полностью разделяет с Путиным убеждение, что решение кризисов должно достигаться исключительно политическим путем.