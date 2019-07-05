Конте: Россия может играть ключевую роль в разрешении региональных кризисных ситуаций

ТАСС, 5 июля. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что Москва может играть ключевую роль в разрешении различных региональных конфликтов. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"Мы согласились о необходимости инклюзивного подхода и открытого диалога для начала разрешения основных региональных кризисов - от Ливии до Сирии, от Украины до Венесуэлы. Я все больше убежден, что Москва может играть фундаментальную роль в разрешении этих кризисных ситуаций", - написал Конте.

Премьер также отметил, что в процессе переговоров стороны смогли "подробно обсудить множество тем и укрепить и так прочные отношения, которые существуют между двумя странами". По его словам, лидеры подняли различные международные вопросы "в сердечной и очень продуктивной рабочей атмосфере".

Конте также подчеркнул, что Италия и Россия "гордятся отличным сотрудничеством в культурной и научной сферах" и "взаимодействием между исследовательскими центрами и университетами".

Дружеские отношения Италии и России "имеют огромный потенциал, который [страны] должны развивать день за днем ради завтрашнего дня, ради безопасности, благополучия и равенства", заключил Конте.