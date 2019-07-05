Парламент Казахстана завершил работу сессии и ушел на каникулы

НУР-СУЛТАН, 5 июля. /ТАСС/. Парламент Казахстана в пятницу на совместном заседании палат завершил работу четвертой сессии шестого созыва и ушел на каникулы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

"В ходе сессии было проведено пять совместных заседаний палат, 41 пленарное заседание Мажилиса (нижней палаты парламента - прим. ТАСС) и 26 пленарных заседаний Сената (верхней палаты парламента - прим. ТАСС), на которых были рассмотрены 319 важных вопросов. В целом за время четвертой сессии принято 83 законопроекта, из них 82 закона уже подписаны главой государства и вступили в законную силу", - отметил председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин, выступая на совместном заседании палат. Он добавил, что депутаты обеих палат направили 319 запросов в государственные органы.

После закрытия сессии парламента депутаты уходят на каникулы, они отправляются в поездки по регионам, встречаются с гражданами республики. Согласно законодательству Казахстана, сессия парламента проводится с первого рабочего дня сентября и по последний рабочий день июня. В этом году сессию продлили до 5 июля в связи с тем, что нужно было внести поправки в бюджет 2019 года для исполнения указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан", затрагивающего социально уязвимые слои населения.