КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил двух заместителей главы Службы безопасности Украины (СБУ) и начальника Главного следственного управления ведомства. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Дублика Анатолия Ярославовича заместителем главы Службы безопасности Украины ... Назначить Карпенко Александра Ивановича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе. Еще одним указом президент назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления СБУ.

Ранее Дублик занимал должность начальника одного из департаментов СБУ, Карпенко - начальника Главного управления спецслужбы в Донецкой и Луганской областях. Тиводар с 2014 года работал в должности замначальника Главного следственного управления СБУ.

У главы СБУ по штату два заместителя и два первых заместителя.