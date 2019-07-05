Президент Туниса продлил на месяц режим чрезвычайного положения

ТУНИС, 5 июля. /ТАСС/. Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси подписал в пятницу указ о продлении на один месяц действия режима чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Саида Гарраш.

"Президент [Тунисской] Республики Бежи Каид ас-Себси подписал сегодня, 5 июля 2019 года, продление чрезвычайного положения на один месяц и указ о созыве избирателей на законодательные и президентские выборы", - указала она.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе был введен 24 ноября 2015 года после произошедшего в центре столицы страны, недалеко от зданий министерств внутренних дел и туризма, террористического акта. Тогда в результате атаки террориста-смертника на автобус с президентской охраной погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. В тот же день глава государства объявил о введении на 30 дней режима ЧП, впоследствии постоянно продлевавшегося, последний раз 3 июня 2019 года сроком на один месяц. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).