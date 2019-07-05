США модернизируют украинские военно-морские базы для кораблей НАТО

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. США планируют модернизировать несколько украинских военно-морских баз в Николаевской области, чтобы в эти порты могли заходить корабли НАТО. Строительные работы уже ведутся в Очакове, где завершают создание Морского операционного центра.

"США модернизируют несколько украинских военно-морских баз, чтобы дать возможность кораблям НАТО и американским военным кораблям действовать вблизи контролируемого Россией Крыма", - сообщило в пятницу издание "Украинский военный портал", отметив, что "это станет следующим этапом взаимодействия ВМС ВС Украины с США после завершения строительства Морского операционного центра в Очакове".

В Очакове на протяжении последних нескольких лет работали строительные бригады Военно-морского флота США. "Цель состоит в том, чтобы использовать порт для американских и союзнических учений", - процитировало издание американского офицера Спенсера Була. Он добавил, что его команда дайверов будет работать над усилением существующих пирсов, составлять карту морского дна, чтобы большие корабли могли швартоваться и выбирать место для запланированного плавучего дока.

Отмечается, что военно-морские базы, операционные центры и судоремонтные объекты в Очакове и Николаеве дают возможность НАТО и военно-морским силам ВС Украины координировать деятельность.