Мадуро объявил о проведении в Венесуэле новых военных учений 24 июля

КАРАКАС, 5 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовятся к проведению новых военных учений 24 июля. Об этом сообщил в пятницу президент республики Николас Мадуро.

"Мы готовимся к новым военным учениям. Они пройдут 24 июля в честь нашего освободителям Симона Боливара", - сказал он на праздновании Дня независимости, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Мы проведем учения для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и венесуэльских границ", - добавил Мадуро. По его словам, целью "военно-гражданских учений" является в том числе отработка плана действий "по защите морского пространства и рек".

Последние крупные военные маневры прошли в Венесуэле в феврале этого года.

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