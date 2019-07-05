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Политический кризис в Венесуэле
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Мадуро объявил о проведении в Венесуэле новых военных учений 24 июля

Последние крупные военные маневры прошли в республике в феврале 2019 года

КАРАКАС, 5 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы готовятся к проведению новых военных учений 24 июля. Об этом сообщил в пятницу президент республики Николас Мадуро.

"Мы готовимся к новым военным учениям. Они пройдут 24 июля в честь нашего освободителям Симона Боливара", - сказал он на праздновании Дня независимости, которое транслируется в эфире телеканала Venezolana de Television.

"Мы проведем учения для защиты Карибского моря, венесуэльских берегов и венесуэльских границ", - добавил Мадуро. По его словам, целью "военно-гражданских учений" является в том числе отработка плана действий "по защите морского пространства и рек".

Последние крупные военные маневры прошли в Венесуэле в феврале этого года.

В новость были внесены изменения (19:41 мск) - добавлены подробности.

 

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Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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