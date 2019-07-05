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Наступление Ливийской национальной армии на Триполи

СБ ООН согласовал заявление с призывом прекратить огонь в Ливии

В результате атаки 2 июля погибло 56 человек

ООН, 5 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН спустя два дня консультаций согласовал совместное заявление с осуждением атаки в Ливии, в результате которой погибло 56 человек. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Члены Совета Безопасности осуждают совершенную 2 июля атаку на центр содержания мигрантов, в результате которой 56 человек погибли и более 130 пострадали, - говорится в заявлении. - Члены СБ подчеркивают, что все стороны конфликта должны незамедлительно пойти на деэскалацию и прекращение огня".

Кроме того, в заявлении выражается обеспокоенность ухудшающейся гуманитарной ситуацией в Ливии.

Закрытые консультации Совбеза были созваны 3 июля сразу после произошедшей в ночь на среду воздушной атаки на миграционный лагерь в Триполи. Тем не менее в среду по итогам консультаций СБ не опубликовал никаких заявлений. Согласно источникам ТАСС в организации, двухдневная задержка произошла из-за американской стороны. "Постпредство США затребовало дополнительное время для согласования текста со столицей", - сказал один из собеседников агентства.

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ЛивияНаступление Ливийской национальной армии на Триполи
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