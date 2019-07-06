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Зеленский сменил главу Львовской области

Главой Львовской областной государственной администрации стал Маркиян Мальский

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, ссылаясь на его указы.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - отмечается в документе. Другим указом Зеленский уволил врио главы Ростислава Замлинского.

В субботу, как сообщили в пресс-службе президента, Зеленский во время поездки в регион представит нового главу администрации.

35-летний юрист Маркиян Мальский - сын декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был послом Украины в Польше.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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