Зеленский сменил главу Львовской области

КИЕВ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Львовской области. Об этом сообщила пресс-служба главы государства, ссылаясь на его указы.

"Назначить Мальского Маркияна Маркияновича главой Львовской областной государственной администрации", - отмечается в документе. Другим указом Зеленский уволил врио главы Ростислава Замлинского.

В субботу, как сообщили в пресс-службе президента, Зеленский во время поездки в регион представит нового главу администрации.

35-летний юрист Маркиян Мальский - сын декана факультета международных отношений Львовского университета имени Франко, в 2010-2014 годах был послом Украины в Польше.