В США приветствовали договоренности между Военным советом Судана и оппозицией

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Власти США приветствуют достижение между Военным советом Судана и оппозиционными силами договоренности о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

"Правительство Соединенных Штатов приветствует прогресс переговоров, который, как мы надеемся, приведет к созданию гражданского переходного правительства, которое будет иметь широкую поддержку у народа Судана. Мы благодарим посредников из Африканского союза и Эфиопии за усилия, которые они продолжают прикладывать", - говорится в документе.

Американское внешнеполитическое ведомство назвало договоренности "важным шагом вперед". "Мы надеемся на немедленное возобновление доступа к интернету, созыв нового законодательного органа, привлечение к ответственности виновных в подавлении насильственными методами мирных протестов, а также движение вперед к свободным и честным выборам", - подчеркивает Госдепартамент.

Стороны в Судане согласились создать "суверенный совет" из гражданских и военных представителей, который будет действовать как минимум три года. Они также договорились сформировать независимое правительство и начать расследование актов насилия, происходивших в последние недели.

В среду в суданской столице был восстановлен переговорный процесс. Стороны обсуждали вопросы будущего политического устройства страны. Главной целью диалога являлось формирование правящего органа.

В прошлое воскресенье в Судане прошел "Марш миллионов", в котором приняли участие десятки тысяч человек по всей стране по призыву оппозиционного альянса. Главным требованием протестующих к военному совету была немедленная передача власти в стране гражданским силам. Полиция активно применяла против демонстрантов слезоточивый газ, в ряде мест произошли столкновения с силами безопасности, в результате чего погибли семь человек, 181 получил ранения. Вслед за этим Военный совет Судана объявил о готовности начать немедленные переговоры с оппозицией на основе посреднической инициативы Африканского союза.