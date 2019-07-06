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У участников несанкционированных митингов в Казахстане изъяли травматическое оружие

Как сообщили в МВД республики, некоторые граждане страны "поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации"

НУР-СУЛТАН, 6 июля. /ТАСС/. Казахстанские полицейские изъяли в субботу у участников несанкционированных митингов в Нур-Султане и Алма-Ате травматическое оружие и дымовые шашки. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Казахстана.

"Шестого июля, в праздничный день [День столицы], в городах Нур-Султане и Алма-Ате были организованы попытки проведения несанкционированных митингов. Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации",- говорится в сообщении.

Отмечено, что некоторые участники митингов совершили противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан. "В этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка. Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие", - уточнили в пресс-службе.

Как заверили в МВД, задержание нарушителей "проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись".

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