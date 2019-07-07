CNN: британский посол в США в докладах начальству называл администрацию Трампа неумелой

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Посол Великобритании в США Ким Дэррок в сообщениях для внешнеполитического ведомства королевства отмечал, что считает администрацию американского президента Дональда Трампа некомпетентной и беспомощной. Об этом говорится в материале, опубликованном в субботу на сайте телеканала CNN.

Первоначально данные утверждения были приведены в статье британской газеты Daily Mail. Издание опубликовало выдержки из сообщений, которые якобы отправлял начальству Дэррок. Американский телеканал отмечает, что подлинность этих материалов подтвердили его источники из числа британских официальных лиц.

Как отмечается в публикации CNN, Дэррок в докладах начальству с 2017 года до последнего времени отмечал, что "карьера [Трампа] может закончиться позорно". Посол также сравнивал споры в Белом доме с "драками на ножах". Сообщения Дэррока касались различных тем, в том числе внешней политики США и намерений американского лидера быть переизбранным на второй президентский срок.

В материале приводится комментарий британского внешнеполитического ведомства. Оно констатировало, что от послов королевства ожидают "честной, откровенной оценки политической ситуации" в странах их пребывания. Представители ведомства подчеркнули, что указанные оценки дипломатов могут не отражать позицию Лондона. Официальных заявлений Белого дома на этот счет не поступало.

В публикации "Дейли мейл" приводится ряд фрагментов из сообщений Дэррока. "На самом деле мы не верим, что его (Трампа - прим. ТАСС) администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной", - приводит издание текст одной из телеграмм. Посол также выражал сомнения в том, что при Трампе Белый дом "когда-нибудь будет казаться компетентным". Вместе с тем он отмечал, что Трамп может одержать победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Комментируя утверждения о наличии неких связей между Трампом и Москвой, дипломат писал: "Нельзя исключать самого худшего". Он также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Утверждения о связях Трампа и РФ

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и Трампом не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва со своей стороны отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.