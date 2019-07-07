СМИ: жена задержанного в Китае экс-главы Интерпола подала в суд на организацию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 7 июля. /ТАСС/. Супруга экс-главы Интерпола Мэн Хунвэя, задержанного в сентябре 2018 года в КНР по обвинению во взяточничестве, Грейс Мэн подала иск в суд в Гааге на международную организацию за неспособность обеспечить защиту и помощь ее семье. Об этом сообщает в воскресенье газета South China Morning Post со ссылкой на ее адвокатов.

"Несмотря на угрозы Интерпола из-за моих публичных высказываний, я сообщаю, что начала судебное разбирательство против Интерпола в Постоянной палате третейского суда в Гааге, - говорится в распространенном заявлении Грейс Мэн. - Интерпол не смог обеспечить защиту и предоставить помощь моей семье и является соучастником в международно-противоправном деянии страны - члена организации, Китая".

Она добавила, что для рассмотрения дела будет созван суд, которому предстоит определить обоснованность заявлений Интерпола о том, что исчезновение Мэн Хунвэя было исключительно делом соответствующих органов Китая и Франции, а также установить, нарушила ли организация свои обязательства перед семьей Мэн.

29 сентября 2018 года Мэн Хунвэй отбыл в Китай и долго не выходил на связь. Его супруга, беспокоясь за судьбу мужа, сообщила об исчезновении властям Франции. Прокуратура Лиона, где расположена штаб-квартира организации, инициировала расследование в связи с пропажей без вести Мэн Хунвэя, а Интерпол направил официальный запрос властям КНР с целью уточнить информацию о местонахождении главы организации. После этого генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвэя с поста президента Интерпола, которое вступило в силу немедленно.

7 октября 2018 года власти Китая официально сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а Министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях. В мае стало известно, что власти Франции предоставили статус беженца его супруге.