Times: Борис Джонсон получил поддержку главы МВД в борьбе за пост премьера Британии

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. Фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой одной из ключевых фигур в британском кабинете министров. Как сообщила в воскресенье газета The Times , глава МВД страны Саджид Джавид поддержал Джонсона и рассчитывает получить пост министра финансов в его будущем кабинете.

Джавид, который сам участвовал в премьерской гонке и выбыл из нее 20 июня, считает, что Джонсон больше подходит на роль главы британского правительства, чем его соперник - руководитель Форин оффиса Джереми Хант. По словам главы МВД, Джонсон лучше справится с "осуществлением задач, которые стоят перед страной в этот критический момент". The Times также сообщает, что во вторник Джавид выступит с речью, в которой заявит о необходимости подготовки экстренного проекта бюджета на случай выхода Великобритании из ЕС без сделки с Брюсселем.

Кроме того, в публикации The Times упоминаются шаги, которые Джонсон планирует предпринять в случае своего избрания премьер-министром. Так, до конца сентября он намерен провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в США. Помимо этого, Джонсон рассматривает возможность проведения досрочных выборов в Палату общин в начале сентября, а также не исключает возможности досрочно завершить парламентскую сессию, чтобы не дать депутатам заблокировать сценарий Brexit без сделки.

Итоги опроса общественного мнения, проведенного в пятницу по заказу The Times социологической службой YouGov показывают, что Джонсон движется к убедительной победе в борьбе за премьерское кресло. Не менее 74% рядовых членов Консервативной партии, которым и предстоит выбрать нового премьер-министра, назвали его фамилию в ответ на вопрос о том, за кого они собираются проголосовать. Выбор же в пользу Ханта, который в прошлом году сменил Джонсона на посту главы британского МИД, сделали лишь 26% опрошенных.

24 мая действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Однако до избрания нового главы консерваторов она продолжает оставаться главой британского правительства и техническим лидером своей партии. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, и уже на следующий день он вступит в полномочия премьер-министра Великобритании.