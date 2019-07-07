Медведчук заявил, что инициатива о встрече Путина и Зеленского должна исходить от Киева

ТАСС, 7 июля. Инициатива о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должна исходить от украинской стороны. Такое мнение в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" высказал глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Здесь не нужен Медведчук или кто-то другой в качестве посредников, - сказал он. - Если есть такое желание, то инициатива, я уверен и могу это аргументировать, должна исходить от украинской стороны".

Ранее Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Киевом. Как подчеркивал Путин, конструктивный диалог России и Украины возможен, если Зеленский выполнит предвыборные обещания и начнет говорить с соотечественниками в Донбассе. По мнению российского президента, в Киеве должны понять, что общим интересам отвечает не конфронтация между странами, а развитие прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания.