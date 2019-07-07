Партия Зеленского исключила семь кандидатов из списка на выборы в Раду

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Партия "Слуга народа", от которой Владимир Зеленский выдвигался на пост президента Украины, в воскресенье на закрытом съезде исключила семь человек из избирательного списка для участия в выборах в Верховную раду. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня на съезде решено исключить из списка некоторых кандидатов на основании поступившей информации", - говорится в сообщении на странице в Facebook. В частности, мест в списке лишились Роман Боярчук, Виталий Витикач, Ольга Кавун, Михаил Соколов и Анастасия Рагимова. Решение по этим кандидатам принято на основании обращений граждан, зарегистрированных на сайте партии. Конкретных причин их снятия не называется.

Кроме того, в партии проинформировали, что еще два человека исключены из списка по собственному желанию. Речь идет о Юрии Баланюке и Елене Коробковой. Теперь представители партии должны направить соответствующую информацию в ЦИК Украины, чтобы официально изменить список. В понедельник, 8 июля, наступает последний день, когда допустимо внесение изменений.

Съезд партии проходил без Зеленского, который утром выступал перед участниками многонациональных учений Sea Breeze – 2019 в Одессе, а после обеда вместе с председателем Европейского совета Дональдом Туском прибыл к разрушенному мосту у Станицы Луганской в Донбассе.

Внеочередные выборы в Раду назначены на 21 июля. Согласно последним опросам, партия "Слуга народа" сохраняет уверенное лидерство, за нее готовы отдать голоса от 39% до 43,2% избирателей.