В ДНР указали, что украинские силовики специально обстреляли журналистов "Звезды"

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Минометный обстрел с украинских позиций, под который в воскресенье в поселке Коминтерново на юге Донецкой народной республики попала съемочная группа российского телеканала "Звезда", носил целенаправленный характер. Об этом заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"В 12:56 украинские каратели из 36-й бригады с применением минометов обстреляли съемочные группы российского телеканала "Звезда" и корреспондентов пресс-службы Народной милиции, которые готовили репортаж об обстреле Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново. Украинские преступники целенаправленно открыли огонь по съемочной группе, пытаясь скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Съемочная группа телеканала "Звезда" в воскресенье попала под обстрел, когда готовила сюжет о ситуации в Коминтерново. Как уточнила его корреспондент Екатерина Габель, журналисты находились около местного дворца культуры, когда услышали взрывы. Она добавил, что группа смогла покинуть населенный пункт. В результате инцидента никто не пострадал.

Это уже третий случай с конца июня, когда украинские силовики открывают огонь по журналистам.