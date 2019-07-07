Опрос: в США рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки из-за успехов в экономике

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике его администрации. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

Согласно приведенным данным, одобряют работу Трампа на посту главы государства 44% респондентов. Противоположного мнения придерживаются 53% участников исследования. Порядка 3% не дали ответа.

Ранее за все время проведения опросов АВС и The Washington Post положительную оценку работе Трампа не давали более 42% респондентов. Этот показатель был зафиксирован в апреле 2017 года. Неодобрительно высказались о предпринимаемых главой государства мерах тогда 53%.

По оценкам исследователей, рост популярности Трампа связан с тем, что его политику в экономической сфере респонденты по большей части считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса, отрицательную - 42%. Вместе с тем внешнюю политику президента США эффективной считают 40% опрошенных, неэффективной - 55%. Не менее 37% полагают, что Конгрессу следует начать процедуру импичмента Трампа, противоположного мнения придерживаются 59%.

Перспективы на выборах

Респондентам также был задан вопрос о том, какого кандидата они поддержали бы, если бы президентские выборы "состоялись сегодня". Выбирать предлагалось между Трампом и одним из пяти политиков, имеющих наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. В данную пятерку входят бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Согласно приведенным результатам опроса, Трамп проиграл бы каждому из пяти указанных политиков. Если бы кандидатом от демократов выдвинули Байдена, он получил бы 55% голосов избирателей, а Трамп - 41%. Сандерс победил бы Трампа, набрав 51% голосов, результат республиканца составил бы 45%. Уоррен одержала бы победу над Трампом при соотношении 51% к 44% голосов. Для Харрис и Буттеджаджа результаты составили бы соответственно 51% - 43% и 48% - 44% в пользу демократов.

Пятьдесят девятые выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

Опрос проведен среди примерно тысячи респондентов по всей стране в период с 28 июня по 1 июля. Вопросы им задавали по телефону.