МИД Великобритании расследует утечку документов с критикой в адрес администрации Трампа

ЛОНДОН, 7 июля. /ТАСС/. МИД Великобритании начнет внутреннее расследование в связи с утечкой докладных записок своего посла, содержащих критику администрации президента США Дональда Трампа. Об этом газете The Independent сообщил в воскресенье представитель Форин оффиса.

"Теперь будет начато официальное расследование произошедшей утечки", - сказал он.

В субботу вечером в газете Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые отправлял начальству британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Он также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

"На самом деле мы не верим, что его администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной", - говорится в тексте одного из сообщений Дэррока, размещенных на сайте Daily Mail. Посол также выражал сомнения в том, что при Трампе Белый дом "когда-нибудь будет казаться компетентным". При этом он отмечал, что Трамп может одержать победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Комментируя вопросы о том, как повлияет произошедшая утечка на отношения между Лондоном и Вашингтоном, представитель МИД Великобритании заявил, что прочные связи, установившиеся между Белым домом и британским дипломатическим корпусом, "без сомнения переживут это злонамеренную выходку". По словам сотрудника Форин оффиса, от послов королевства ожидают "честной, откровенной оценки политической ситуации" в странах их пребывания.

"Их взгляды - это не обязательно те взгляды, которых придерживаются министры или правительство. Однако мы платим нашим послам за честность. Точно так же находящийся здесь посол США будет отправлять в Вашингтон свои соображения по поводу ключевых фигур и политики Вестминстера", - отметил собеседник The Independent, подчеркнув важность соблюдения строгой конфиденциальности при работе с подобными документами.