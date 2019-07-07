Депутат Рады: команда Зеленского ограничивает его в выступлениях для сохранения рейтинга

КИЕВ, 7 июля. /ТАСС/. Команда главы украинского государства Владимира Зеленского ограничивает президента в публичных выступлениях, чтобы перед парламентскими выборами не снижать рейтинг партии "Слуга народа". Такое мнение в воскресенье высказал депутат Верховной рады, один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

"Его сейчас не пускают, чтобы он что-нибудь не сказал. Высказываются отдельные члены команды", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина". В этой связи политик считает, что на предстоящих внеочередных парламентских выборах 21 июля избиратели должны сделать ответственный выбор и "проголосовать головой".

В начале июня Зеленский попал в неприятную ситуацию, когда говорил о евроинтеграции Украины и попытках России помещать этому. Позже пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко обвинил нового главу государства в плагиате, указав, что его выступление копировало речь Петра Порошенко. Кроме того, неоднозначную реакцию наблюдателей вызвало видео с совещания по вопросам таможни в Ужгороде, где на этой неделе присутствовал Зеленский. Президент вел себя необычно: часто осматривался по сторонам, кивал головой, закрывал глаза рукой и пил много воды.

Согласно последним опросам, партия "Слуга народа" немного сдает позиции в рейтинге, однако все еще существенно опережает конкурентов. По данным социологических исследований, ее поддержка составляет от 39% до 43,2% избирателей.