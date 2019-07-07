Трамп заявил, что британский посол в США плохо справляется со своими обязанностями

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что посол Великобритании в США Ким Дэррок плохо справляется со своими обязанностями.

По словам главы государства, Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо". "Мы не являемся поклонниками этого человека", - сказал президент США в воскресенье журналистам в штате Нью-Джерси, трансляцию вел телеканал Fox News. - Я мог бы сказать что-то о нем, но я не буду тратить время".

В субботу британская газета Daily Mail опубликовала фрагменты сообщений Дэррока для британского внешнеполитического ведомства. В них дипломат называет администрацию Трампа некомпетентной и беспомощной. Трамп заявил журналистам, что сам он не читал эту статью.

Телеканал CNN также сообщал в субботу, что подлинность представленных изданием материалов подтвердили его источники из числа британских официальных лиц. В публикации Daily Mail приводился, в частности, следующий фрагмент из сообщений Дэррока: "На самом деле мы не верим, что его [Трампа] администрация станет ощутимо более нормальной, в меньшей степени разлаженной, менее непредсказуемой, менее расколотой разногласиями между различными группами, менее неуклюжей в сфере дипломатии и беспомощной". Посол также выражал сомнения в том, что при Трампе Белый дом "когда-нибудь будет казаться компетентным". Вместе с тем он отмечал, что Трамп может одержать победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах в США.

Ранее в воскресенье глава МИД Соединенного Королевства Джереми Хант заявил, что мнение посла Великобритании в США об администрации президента Дональда Трампа не совпадает с мнением британского правительства.